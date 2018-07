Meteo: Vreme din ce in ce mai calda

Ziare.

com

Cerul va fi variabil luni, cu innorari temporare ziua in nordul, centrul si estul tarii unde vor fi conditii pentru averse slabe si descarcari electrice. Vantul va sufla slab pana la moderat.Temperaturile maxime vor atinge 32 de grade Celsius.In Bucuresti va fi soare, dar in jurul pranzului apar cativa nori. Din fericire nu va ploua luni in Capitala iar termometrele vor indica la pranz 31 de grade.24 grade28 grade22 grade23 grade23 grade28 grade25 grade27 grade29 grade30 grade28 grade28 grade30 grade29 grade29 gradese face si mai cald, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 33 de grade. Cerul va fi variabil, iar in nordul si centrul tarii sunt asteptate averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, mai ales dupa-amiaza si seara.In Bucuresti va fi soare si 31 de grade Celsius.27 grade29 grade20 grade27 grade27 grade27 grade28 grade28 grade29 grade30 grade28 grade28 grade29 grade29 grade29 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 22 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.