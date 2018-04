Meteo: Vreme frumoasa cu 30 de grade la umbra, dar si furtuni cu tunete si fulgere

Ziare.

In estul si centrul tarii se vor semnala ploi, potrivit ANM, insa in rest vremea se mentine frumoasa si calduroasa, desi pe alocuri cerul va fi acoperit de nori.Joi, in, temperatura maxima ajunge la 30 de grade Celsius! Cerul va fi variabil, iar temperatura minima nu coboara sub 14 grade.24 grade22 grade22 grade22 grade24 grade27 grade26 grade28 grade29 grade26 grade28 grade26 grade28 grade28 grade29 grade, situatia se schimba putin: in sudul si sud-estul tarii vremea se strica scad usor si temperaturile. Cerul va fi temporar noros si vor fi si averse cu descarcari electrice.In Capitala, temperatura maxima ramane ridicata pentru aceasta perioada a anului si ajunge la 27 grade Celsius, insa cerul va fi temporar noros si va ploua cu tunete si fulgere. Temperatura minima se mentine constanta: 14 grade.21 grade21 grade18 grade19 grade21 grade26 grade22 grade21 grade24 grade22 grade26 grade23 grade28 grade28 grade27 gradeVezi si prognoza meteo pana pe 6 mai