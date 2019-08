Meteo: Vreme frumoasa in toata tara. Nu avem nici canicula, nici furtuni

Ziare.

Sambata dimineata meteorologii au emis un cod galben de ceata pentru trei judete din Transilvania - Brasov, Mures si Sibiu - unde au avertizat ca vizibilitatea va fi redusa local sub 200 de metri si izolat chiar sub 50 de metri.In Bucuresti doar sambata dimineata sunt conditii meteorologice care ar putea aduce ploaie. La mare, informeaza ANM, vremea va fi frumoasa in weekend, vantul va sufla slab, cu usoare intensificari, iar temperaturile pot atinge 28 de grade. Totodata, vremea va fi calda si la munte in acest sfarsit de saptamana, iar izolat se vor inregistra ploi. Cert este ca am scapat de canicula si ne putem bucura de temperaturi confortabile.: Maxima zilei este de 27 grade Celsius: Maxima zilei este de 26 grade Celsius: Maxima zilei este de 25 grade Celsius: Maxima zilei este de 24 grade Celsius: Maxima zilei e de 24 grade Celsius: Maxima zilei e de 25 grade Celsius: Maxima zilei e de 27 grade Celsius: Maxima zilei e de 26 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 29 grade CelsiusDuminica se mai incalzeste putin in sud si sud-vest, unde temperaturile vor ajunge din nou la pragul de 30 de grade Celsius.: Maxima zilei este de 30 grade Celsius: Maxima zilei este de 26 grade Celsius: Maxima zilei este de 25 grade Celsius: Maxima zilei este de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 27 grade Celsius: Maxima zilei e de 28 grade Celsius: Maxima zilei e de 27 grade Celsius: Maxima zilei e de 30 grade Celsius: Maxima zilei e de 31 grade CelsiusGradele in termometre vor continua sa creasca si, noua saptamana venind cu depasiri ale pragului de 30 de grade Celsius in aproape toata tara.A.S.