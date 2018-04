Meteo: Vreme numai buna de plaja in minivacanta de 1 Mai

Ziare.

Luni, de asemenea, vremea se mentine frumoasa, cu temperaturi ce trec de 20 de grade Celsius, iar la fel va fi si marti in toata tara.Sambata, in Capitala, cerul va fi variabil, insa temperatura maxima ajunge la 27 de grade Celsius, in timp ce minima nu coboara sub 14 grade.24 grade17 grade23 grade24 grade27 grade24 grade26 grade24 grade24 grade28 grade25 grade28 grade27 grade27 grade26 gradeDuminica, termometrele vor indica aceeasi temperatura pentru Bucuresti (27 grade), iar cerul va fi mai mult senin.24 grade17 grade25 grade27 grade27 grade23 grade26 grade26 grade25 grade28 grade25 grade28 grade26 grade27 grade25 gradeLuni, in Bucuresti, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 26 grade. Noaptea se vor inregistra 10 grade.26 grade19 grade26 grade26 grade28 grade24 grade28 grade27 grade27 grade27 grade26 grade28 grade27 grade27 grade27 gradeMarti, temperaturile cresc, iar maxima va fi de 29 grade Celsius, in timp ce minima inregistrata pe timpul noptii va fi de 12 grade Celsius.27 grade20 grade27 grade26 grade28 grade27 grade28 grade28 grade28 grade27 grade28 grade28 grade27 grade29 grade28 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 6 mai