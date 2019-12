Meteo: Vreme rece si mohorata

Ziare.

Marti, se anunta temperaturi maxime de 6 grade in Moldova, 4 in Transilvania si Crisana, 3 in Maramures, 5 in Banat, 7 in Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea 6 grade Celsius.In Capitala, marti, vor fi maxim 5 grade Celsius si va ploua slab.0 grade2 grade6 grade2 grade0 grade3 grade4 grade3 grade3 grade4 grade4 grade4 grade4 grade6 grade6 grade3 grade2 gradeMiercuri, temperaturile maxime din regiuni vor arata astfel: 4 in Moldova, 0 in Maramures, 1 grad in Transilvania, 5 in Crisana, 4 in Banat, 6 in oltenia, 5 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 4 grade.In Bucuresti, miercuri, vor fi maxim 5 grade Celsius.1 grad1 grad3 grade1 grad-1 grad1 grad2 grade2 grade0 grade2 grade4 grade2 grade4 grade2 grade4 grade3 grade0 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 15 decembrie