Meteo: Vreme schimbatoare, cu nopti inghetate si zile innorate

Ziare.

com

se anunta maxime de 15 grade in Moldova, 12 in Maramures, 12 in Crisana, 12 in Transilvania, 12 in Banat, 12 in Oltenia, 13 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 13 grade.9 grade12 grade9 grade12 grade11 grade11 grade12 grade11 grade13 grade13 grade12 grade12 grade13 grade11 grade12 grade12 grade11 gradeurca temperaturile. Mercurul din termometre va indica maxime de 18 grade in Moldova, 14 in Maramures, 15 in Crisana, 15 in Transilvania, 15 in Banat, 15 in Oltenia, 18 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea.In Bucuresti, termometrele vor indica 17 grade.13 grade14 grade11 grade15 grade13 grade13 grade15 grade14 grade17 grade17 grade15 grade17 grade16 grade15 grade14 grade17 grade13 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 12 aprilie A.G.