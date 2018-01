Meteo: Vreme tot calda, dar ploua in toata tara

Ziare.

com

Si ceata ne va da azi batai de cap. Noua judete se afla marti dimineata sub cod galben de ceata pana la ora 11.00. Judetele afectate sunt Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Brasov, Harghita si Covasna.In toate cele noua judete, ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m. In plus, in Harghita, Covasna si Brasov sunt si conditii de producere a poleiului.La munte se raceste si vor fi precipitatii mixte, iar la altitudini mari va ninge.Temperaturile maxime la nivelul intregii tari vor fi de 11-12 grade.In, cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua slab. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 8 grade.7 grade12 grade3 grade8 grade5 grade7 grade6 grade7 grade10 grade6 grade8 grade7 grade8 grade7 grade7 gradeDese raceste usor dar, cu toate astea, temperaturile se vor situa in continuare usor peste cele normale pentru aceasta perioada a anului.Cerul va fi mai mult noros si se vor semnala precipitatii ziua in nord-vest si centru, iar noaptea si in vest si sud-vest. Acestea vor fi sub forma de ploaie si mixte la munte.Izolat se pot cumula cantitati de apa mai insemnate, iar pe suprafete mici vor fi conditii de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 9 grade, iar cele minime intre -4 si 3 grade.Inse opresc ploile, dar temperatura scade cu un 1 grad, astfel ca ajunge la 7 grade.2 grade7 grade7 grade5 grade4 grade5 grade5 grade7 grade5 grade5 grade6 grade6 grade8 grade7 grade6 grade