Meteo: Vremea de 1 Decembrie va fi in general frumoasa, dar mai rece decat zilele trecute

"De 1 decembrie va fi o vreme general frumoasa in toata tara, dar mai rece decat zilele trecute. Temperaturile de la pranz se vor situa intre 1 grad in estul Transilvaniei si 7-8 grade in sudul Olteniei. Ceva nori vor fi in Muntenia, in special, si in Bucuresti, dar precipitatiile ar putea aparea izolat, putina ploaie sau lapovita, doar in primele ore ale diminetii", a spus meteorologul ANM pentru Agerpres.Potrivit sursei citate, in Bucuresti si in zona Munteniei "nu prea se va arata soarele", spre deosebire de celelalte zone ale tarii, unde ziua va fi insorita.Vor fi intensificari ale vantului pe litoral si in Delta, in rest vantul nu va pune probleme."Dimineata va fi destul de rece, mai ales in zona Ardealului. La Alba Iulia vor fi minus 3 grade la primele ore ale diminetii, ca mai tarziu temperatura sa creasca la 3-4 grade. La fel si la Iasi, dimineata va fi rece, cu minus un grad, dar apoi vor fi spre 5 grade, cu soare. In Bucuresti, doua grade dimineata si 6 grade la pranz, dar, cum va spunem, multi nori", a adaugat Hustiu.El a amintit ca anul trecut de 1 Decembrie a fost mult mai frig si ninsese deja, inclusiv in Capitala."In linii mari, anul acesta vremea este buna, nu sunt prognozate precipitatii decat izolat, in Muntenia, in rest o vreme insorita", a concluzionat specialistul ANM.