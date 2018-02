Meteo: Vremea devine geroasa in weekend, iar temperaturile scad la -20 de grade

Ziare.

, vremea se mentine mohorata, cu cer mai mult noros in aproape toata tara.Insise vor inregistra precipitatii mixte, in timp ce inva fi din nou ninsoare slaba.Restul tarii va fi lipsit de precipitatii, insa temperaturile raman scazute.In, vremea va fi inchisa, cu cer mai mult noros si va ninge slab. Temperatura maxima ajunge doar la 3 grade Celsius, in timp ce minima scade sub zero si ajunge la -2 grade.: max. -4 grade C/ min. -5 grade C: max. -2 grade C/ min. -4 grade C: max. 2 grade C/ min. -1 grad C: max. 3 grade C/ min. 0 grade C: max. 4 grade C/ min. -1 grad C: max. 5 grade C/ min. -1 grad C: max. 2 grade C/ min. -3 grade C: max. 1 grade C/ min. -1 grad C: max. 2 grade C/ min. -1 grad C: max. 3 grade C/ min. -7 grade Cvremea va fi geroasa in toata tara, iar in sud si sud-est va ninge.Va ninge slab in, dar si in Sibiu. In restul tarii, vremea se mentine extrem de rece, cu cer mai mult noros.In, maxima va fi negativa, de -4 grade Celsius, iar minima de -6 grade.: max. -11 grade C/ min. -12 grade C: max. -9 grade C/ min. -10 grade C: max. -2 grade C/ min. -3 grade C: max. -2 grade C/ min. -3 grade C: max. -3 grade C/ min. -5 grade C: max. -3 grade C/ min. -5 grade C: max. -4 grade C/ min. -7 grade C: max. -3 grade C/ min. -8 grade C: max. -2 grade C/ min. -8 grade C: max. -1 grade C/ min. -5 grade CNoaptea de duminica spre luni va fi rece pentru aceasta perioada a anului, iar in Capitala va fi ger, cu temperaturi ce vor ajunge spre -11 grade Celsius."Duminica va fi o vreme deosebit de rece pentru sfarsitul lunii februarie, cu temperaturi maxime in general intre -12 si -4 grade, mai ales in partea nordica si in estul Transilvaniei. Minimele din noaptea de duminica spre luni continua sa scada si se vor situa intre, chiar spre, in nordul Moldovei si in depresiunile din estul Transilvaniei", a declarat pentru Agerpres Dinu Marasoiu, meteorologul de serviciu al ANM.Nici luni nu scapam de temperaturile negative, fiind ger in toata tara, dar si ninsori slabe.Vezi prognoza meteo pana pe 4 martie