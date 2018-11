Meteo: Vremea nu da semne de ameliorare. Ramane frig si urat afara

Ziare.

com

vremea continua sa fie urata. Maximele vor ajunge la 2 grade in Moldova, 9 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 7 in Banat, 6 in Oltenia, 4 in Muntenia si 11 in Dobrogea.Si in Capitala va fi in continuare frig si se anunta temperaturi mici. Incepand de miercuri dimineata pana joi, vremea se va mentine inchisa si rece, iar temporar va ploua, posibil insemnat cantitativ - in jur de 15 l/mp. Vor fi posibile precipitatii slabe sub forma de lapovita si ninsoare, iar probabilitatea de polei sau ghetus va fi ridicata. Meteorologii anunta ca se vor inregistra 3 grade in timpul zilei si 0 noaptea.4 grade8 grade9 grade-3 grade6 grade5 grade4 grade7 grade0 grade3 grade8 grade4 grade7 grade3 grade6 grade3 grade., temperaturile vor scadea putin. Vor fi maxime de 1 grad in Moldova, 7 in Maramures, 8 in Crisana, 8 in Transilvania, 8 in Banat, 4 in Oltenia, 3 in Muntenia si 7 in Dobrogea.In Capitala se anunta 2 grade ziua si -3 noaptea.4 grade8 grade7 grade-1 grad5 grade4 grade3 grade7 grade-2 grade2 grade8 grade4 grade8 grade2 grade4 grade3 grade.A.G.