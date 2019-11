Meteo: Vremea ramane la fel de calda, dar va ploua

Ziare.

Joi se anunta ploi in aproape toata tara, exceptie facand Muntenia si Dobrogea. Se anunta maxime de 19 grade in Moldova, 17 in Maramures, 19 in Crisana, 19 in Transilvania, 18 in Banat, 21 in Oltenia, 24 in Muntenia si 24 grade in Dobrogea.In Bucuresti, joi, temperatura maxima va fi de 22 grade Celsius.18 grade17 grade22 grade12 grade16 grade14 grade19 grade15 grade17 grade19 grade17 grade20 grade17 grade18 grade15 grade23 grade15 gradeVineri, se vor semnala ploi in aceleasi regiuni: Moldova, Transilvania, Maramures, Crisana, Banat si Oltenia. Temperatura maxima va fi de 20 grade in Moldova, 18 in Maramures, 18 in Crisana, 21 in Transilvania, 20 in Banat, 23 in Oltenia, 25 in Muntenia si 24 grade in Dobrogea.In Capitala, vremea se mentine la fel de frumoasa si vor fi tot 22 de grade Celsius.19 grade17 grade20 grade12 grade16 grade14 grade18 grade16 grade17 grade18 grade16 grade19 grade16 grade18 grade17 grade24 grade16 gradeIata cum va fi vremea pana pe 17 noiembrie