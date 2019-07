Meteo: Vremea rece ia o pauza de doua zile. Apoi, se intoarce si cu averse

Ziare.

Mare atentie, daca aveati in plan sa mergeti pe litoral in acest sfarsit de saptamana. Nu se anunta vreme de plaja, iar apa marii va fi foarte rece. Mai mult, meteorologii avertizeaza ca un ciclon care va aduce si furtuni va ajunge si in Marea Neagra."Un alt ciclon este in dezvoltate si va lua nastere in cursul zilei de vineri, va afecta Italia, va ajunge spre Marea Egee, deci din nou Grecia, si va urca spre Marea Neagra. Acest ciclon va aduce din nou furtuni, poate nu la fel de intense pentru ca temperaturile au mai scazut. Este o circulatie la nivelul emisferei deosebita fata de ce ne-am obisnuit", a explicat meteorologul Simona Capsuna, la Digi24.Asadar,temperaturile cresc usor in toata tara, astfel ca temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 si 29 de grade. Cerul va fi variabil in aproape toata tara si scapam de precipitatii. Doar la munte sunt asteptate cateva ploi de scurta durata.In, cerul va fi variabil, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26 de grade.20 grade24 grade23 grade22 grade23 grade23 grade25 grade23 grade23 grade24 grade25 grade24 grade25 grade26 grade27 grade25 grade.23 gradese mai incalzeste putin, dar dupa amiaza se intorc ploile in mai multe regiuni. Temperatura maxima se va incadra intre 21 si 30 de grade Celsius si va ploua torential in sud-vest, centru, nord, la deal si la munte.Si intemperatura urca usor, pana la 28 de grade, dar cerul va fi mai mult noros si sunt asteptate ploi slabe.22 grade24 grade25 grade23 grade23 grade25 grade26 grade25 grade26 grade26 grade25 grade26 grade26 grade26 grade28 grade26 grade.25 gradeDerevine vremea rece. Temperaturile coboara din nou cu cateva grade, astfel ca maximele nu vor trece de 25 de grade. Mai mult, va ploua in toata tara.Induminica nu vor fi mai mult de 23 de grade, vor fi averse si descarcari electrice.18 grade22 grade24 grade22 grade21 grade18 grade18 grade19 grade24 grade26 grade22 grade20 grade22 grade21 grade21 grade20 grade.23 grade