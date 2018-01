Meteo: Vremea se incalzeste din nou. Urmeaza un weekend cu temperaturi de primavara

Ziare.

se anunta precipitatii in centrul si vestul tarii si cer variabil in rest. Va fi ceata la Constanta. In, temperatura maxima va fi de 8 grade Celsius, iar minima nu va cobori sub 0 grade Celsius.Iata care vor fi temperaturile maxime in alte orase ale tarii:: 7 grad: 8 grade: 7 grade: 10 grade: 8 grade: 8 grade: 3 grade: 10 grade: 7 grad: 6 gradenorii nu se vor risipi in toate regiunile, dar ploi vor mai cadea pe arii restranse doar in nord-est. Temperaturile vor fi in crestere. Incerul se anunta variabil, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 14 grade Celsius.In alte mari orase din tara temperaturile maxime vor fi urmatoarele:: 12 grad: 9 grade: 9 grade: 10 grade: 11 grade: 13 grade: 8 grade: 13 grade: 10 Arad: 11 gradeva fi si mai cald, in mai multe zone ale tarii. Nu va mai ploua, dar se va semnala ceata pe suprafete extinse. In, maxima va fi de 15 grade Celsius iar minima, de 3 grade Celsius.Iata maximele de duminica in alte mari orase din tara:: 12 grad: 10 grade: 10 grade: 12 grade: 12 grade: 13 grade: 9 grade: 13 grade: 13 Arad: 11 gradeNe asteapta, deci, zile cu vreme predominant frumoasa si mult mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada a anului.