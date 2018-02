Meteo: Vremea se raceste in toata tara. La munte va ninge abundent

Ziare.

Primul cod este valabil in judetele Caras Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita, Valcea, Gorj si Mehedinti. Atentionarea meteo intra in vigoare marti, de la ora 22:00, fiind valabila pana miercuri dimineata, ora 11:00.Si tot marti a intrat in vigoare o atentionare meteorologica valabila de la ora 20:00 pana joi, 15 februarie, ora 15:00. Fenomenele vizate sunt pricipitatii in extindere, moderate si local insemnate cantitativ, inclusiv intensificari ale vantului.Potrivit ANM, precipitatiile vor cuprinde toata tara: in sud si in est va ploua si se vor cumula local 15...20 l/mp si pe spatii restranse, in special la deal si la munte, peste 25...30 l/mp; in Dobrogea si in Campia Romana vor predomina ploile, in timp ce in Campita de Vest vor fi semnalate precipitatii mixte. In restul tarii va ninge, iar zapada se va depune, in special in zonele montane si submontane., cerul va fi partial noros in cea mai mare parte a tarii, in zonasemnalandu-se ninsoari slabe. In, cerul va fi mai mult noros si va ploua in cantitati insemnate. Maxima zilei va fi de 4 grade, iar minima de 2 grade Celsius.: -1 grad Celsius: -2 grade Celsius: 6 grade Celsius: 8 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 2 grade Celsius: 3 grade Celsius: 2 grade Celsius: 2 grade Celsius., in zonacerul va fi mai mult noros si sunt sanse de ninsoare slaba. In restul tarii, cerul va fi mai mult noros, insa temperaturile vor creste fata de ziua anterioara. Intemperatura maxima va fi de 6 grade Celsius, iar cea minima va cobori la doar 1 grad.: -1 grad Celsius: 1 grad Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 6 grade Celsius: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius.Citeste prognoza meteo pana pe 25 februarie