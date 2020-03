Meteo: Vremea se schimba radical de la o zi la alta

Ziare.

com

Sambata se anunta precipitatii in aproape toata tara, exceptie facand Oltenia, Muntenia si Dobrogea.In Bucuresti, sambata, cerul va fi partial noros, dar termometrele vor indica o temperatura maxima de 22-23 de grade Celsius.18 grade17 grade15 grade12 grade14 grade18 grade21 grade19 grade17 grade21 grade20 grade21 grade21 grade22 grade21 grade22 grade18 gradeninge in Moldova, Transilvania si Maramures, iar ploi sunt anuntate in sudul tarii.In Capitala, duminica, vor fi maxim 8 grade Celsius si va ploua slab.6 grade6 grade11 grade2 grade3 grade5 grade11 grade6 grade6 grade9 grade20 grade9 grade8 grade15 grade14 grade13 grade5 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 29 martie