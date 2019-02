Meteo: Vremea se strica si vom avea maxime negative

Ziare.

ANM a emis, joi, o informare meteorologica si o atentionare de tip cod galben de vreme rea, ambele valabile in urmatoarele zile.Avertizarile sunt valabile incepand de joi, pana sambata, 23 februarie, ora 16:00.Fenomenele vizate sunt ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului si racire accentuata.Vineri, in Bucuresti, cerul va fi mai mult noros si va ploua slab. Temperatura maxima ajunge la 5 grade, iar pe timpul noptii se vor inregistra 2 grade Celsius.2 grade7 grade8 grade4 grade4 grade4 grade8 grade3 grade4 grade4 grade8 grade7 grade8 grade11 grade12 grade7 grade.Sambata, in Capitala, revine frigul: temperatura maxima va fi de -1 grad. Cerul va fi partial noros, iar pe parcursul noptii se vor inregistra -6 grade.-5 grade1 grad-2 grade-3 grade-1 grad-1 grad1 grad-3 grade-1 grad-1 grad2 grade1 grade2 grade1 grad0 grade0 grade.In ultima zi de weekend vremea isi mai revine, iar cerul va fi variabil. Vor fi maxim 4 grade Celsius in Capitala, insa pe parcursul noptii vor fi -8 grade Celsius.-2 grade4 grade1 grade1 grade22 grade2 grade3 grade1 grad2 grade3 grade4 grade4 grade4 grade3 grade3 grade3 grade.