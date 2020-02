Meteo: Weekend capricios

Ziare.

com

Vineri ploua in aproape toata tara. Temperaturile maxime in regiunile tarii vor arata astfel: 10 in Moldova, 6 in Maramures, 8 in Crisana, 8 in Transilvania, 9 Banat, 9 Oltenia, 12 Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 12 grade.Vineri, in Bucuresti, vor fi maxim 11 grade.9 grade7 grade10 grade8 grade4 grade7 grade9 grade9 grade10 grade12 grade8 grade9 grade8 grade8 grade7 grade13 grade9 gradeSambata ploile se restrang. Temperatura maxima va fi de 11 grade in Moldova, 7 in Maramures, 10 in Crisana, 9 in Transilvania, 10 Banat, 12 Oltenia si Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 10 grade Celsius.Sambata in Capitala se anunta o temperatura maxima de 11 grade.4 grade8 grade9 grade5 grade4 grade7 grade12 grade7 grade7 grade9 grade8 grade12 grade9 grade13 grade13 grade12 grade6 gradeDuminica, in Bucuresti, tot 11 grade Celsius vor fi.8 grade9 grade8 grade9 grade7 grade8 grade11 grade9 grade9 grade10 grade11 grade11 grade12 grade13 grade12 grade12 grade8 grade