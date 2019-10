Meteo: Weekend cu frig si ploi

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara si o atentionare de tip cod galben de ploi pentru Constanta si Tulcea. Acestea expira sambata dimineata, la ora 09:00.se anunta averse in Crisana, Transilvania, Oltenia, Dobrogea, Moldova si Muntenia. Maximele nu trec de 17 grade in Moldova, 17 in Maramures, 17 in Transilvania, 17 in Crisana, 18 in Banat, 19 in Oltenia, 18 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 17 de grade.In Bucuresti,, vor fi 16 grade Celsius, dar nu va mai ploua.12 grade16 grade16 grade13 grade14 grade15 grade15 grade15 grade15 grade16 grade17 grade15 grade17 grade18 grade19 grade17 grade15 grade, vremea va continua la fel, cu averse in toata tara. Meteorologii anunta maxime de 16 de grade in Moldova, 11 in Maramures, 15 in Transilvania, 14 in Crisana, 15 in Banat, 19 in Oltenia, 21 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 18 de grade.In Bucuresti,, termometrele indica 17 grade si va ploua din nou.11 grade12 grade17 grade9 grade11 grade11 grade17 grade13 grade13 grade16 grade12 grade16 grade13 grade17 grade16 grade18 grade12 gradeA.G.