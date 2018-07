Meteo: Weekend cu furtuni

Ziare.

Meteorologii au emis o informare de ploi torentiale care intra in vigoare, sambata, la ora 12:00 si expira luni, la ora 21:00.In schimb, atentionarea de tip cod galben este valabila in 32 de judete, de sambata, ora 16:00, pana luni la ora 21:00. Va fi instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii Potrivit meteorologilor, in zonele deluroase si montane, precum si in Oltenia, Transilvania si local in Muntenia, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 25...30 l/mp si pe arii restranse 50...70 l/mp.nu va fi sub avertizarea codului galben, dar si aici sunt anuntate ploi. Sunt prognozate 30 de grade ziua si 18 in timpul noptii.Turistii de pe litoral vor avea parte si de vreme buna, dar si de averse. Temperatura apei marii va ajunge la 24 de grade.25 grade27 grade21 grade26 grade25 grade27 grade26 grade27 grade31 grade26 grade29 grade24 grade28 grade27 grade30 gradese inregistreaza o scadere brusca a temperaturii in Bucuresti. Vor fi 24 de grade ziua si 17 noaptea.Se anunta maximum 28 de grade si averse in Moldova. Conform avertizarii, ploi vor fi si in Transilvania si Maramures, unde mercurul va indica maximum 26 de grade. In Muntenia vor fi maxim 27 de grade, iar in Oltenia doar 25.19 grade26 grade18 grade23 grade22 grade22 grade19 grade24 grade27 grade27 grade23 grade27 grade23 grade26 grade24 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 15 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.