Meteo: Weekend cu furtuni si temperaturi de primavara

Prima atentionare de tip cod galben de furtuni intra in vigoare vineri seara la ora 21:00 si expira sambata la ora 09:00. Cel de-al doilea cod galben de furtuni intra in vigoare pe 3 august la ora 09:00 si expira seara la ora 21:00., temperaturile scad cu cateva grade. Mercurul din termometre va indica maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 25 in Banat, 28 in Oltenia, 28 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.In Bucuresti, sambata va ploua si vor fi 28 de grade.23 grade23 grade27 grade18 grade20 grade22 grade25 grade22 grade23 grade26 grade24 grade25 grade26 grade28 grade26 grade30 grade21 grade, vremea va continua in aceeasi nota. Maximele vor ajunge la 27 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 27 in Banat, 29 in Oltenia, 29 in Muntenia si 27 grade in Dobrogea.In Capitala se anunta si duminica averse si vor fi maxim 26 de grade.20 grade25 grade26 grade21 grade23 grade19 grade25 grade21 grade23 grade26 grade24 grade25 grade26 grade28 grade27 grade28 grade23 gradeIata cum va fi vremea pana pe 11 august A.G.