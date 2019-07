Meteo: Weekend cu furtuni si temperaturi de primavara. Pe litoral ar putea veni si ciclonul din Grecia

Ziare.

Astfel,se mai incalzeste putin fata de vineri, temperatura maxima fiind cuprinsa intre 21 si 30 de grade Celsius. Din pacate, insa, nu ne vom putea bucura de gradele din termometru, pentru ca va ploua in mai multe zone.Vor fi furtuni puternice in vestul, centrul, nordul tarii si la munte. Cantitatile de apa vor fi insemnate si izolat este posibil sa cada si grindina.In ceea ce priveste ciclonul care a afectat Grecia, este posibil ca acesta sa ajunga si in Romania, dar nu la acelasi nivel de intensitate. Meteorologii spun ca monitorizeaza situatia si vor emite atentionari in cazul in care este nevoie."In Romania, prognoza meteorologica indica un grad de stabilitate atmosferica in special pentru partea de centru, vest si zona de munte a tarii noastre in cursul zilei de sambata. Acest sistem frontal cu deplasare spre partea de est aduce duminica un grad de instabilitate in cea mai mare parte a tarii.In functie de pozitionarea nucleului ciclonului, vom monitoriza situatia, cu siguranta pe parcursul diminetii de sambata, daca modelele isi vor pastra din perspectiva structurii si pozitionarii acestui ciclon in zona tarii noastre care sa aduca fenomene meteorologice severe, vom emite o avertizare generala.Daca pozitia ciclonului va fi in special pe traiectoria de sud-vest, in conditiile in care avem si raport de umezeala din bazinul vestic al Marii Negre, este posibil sa vorbim de o intensificare in aceasta parte a tarii", a explicat directorul ANM, Elena Mateescu, la Antena3.Si intemperatura urca usor sambata, pana la 28 de grade, dar cerul va fi mai mult noros si sunt asteptate ploi slabe.21 grade23 grade25 grade22 grade23 grade22 grade26 grade23 grade25 grade27 grade24 grade27 grade24 grade27 grade27 grade26 grade.25 grade, pe langa faptul ca ploile se extind in toata tara, se intoarce si vremea rece. Temperaturile coboara din nou cu cateva grade, astfel ca maximele nu vor trece de 25 de grade. Mai mult, va ploua in toata tara.In, duminica nu vor fi mai mult de 23 de grade, vor fi averse si descarcari electrice.20 grade23 grade25 grade20 grade22 grade22 grade20 grade21 grade25 grade23 grade22 grade21 grade23 grade21 grade22 grade20 grade.23 grade