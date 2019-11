Meteo: Weekend cu ninsori si lapovita - duminica cand se incalzeste

Ziare.

Vestea buna este ca vremea se va incalzi usor, in duminica de alegeri, la nivelul intregii tari, iar in Capitala se va ajunge la temperaturi de 8-9 grade.Pentruse anunta averse sub forma de lapovita si ninsori. Vor fi maxime de 5 grade in Moldova, 13 in Maramures, 14 in Crisana, 13 in Transilvania, 14 in Banat, 8 in Oltenia, 8 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi maximum 3 grade si va ploua.8 grade12 grade11 grade0 grade10 grade9 grade4 grade9 grade2 grade6 grade12 grade4 grade13 grade3 grade5 grade4 grade11 grade, temperaturile incep sa creasca putin. Vor fi maxime de 6 grade in Moldova, 13 in Maramures, 14 in Crisana, 14 in Transilvania, 14 in Banat, 10 in Oltenia, 11 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 7 grade, dar se anunta in continuare averse.11 grade13 grade12 grade2 grade12 grade11 grade7 grade12 grade3 grade8 grade14 grade6 grade14 grade7 grade8 grade9 grade12 gradeAmintim ca pana sambata la ora 10:00 este in vigoare o informare meteo de vreme rea pentru toata tara. A.G.