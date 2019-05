Meteo: Weekend cu ploi si temperaturi mai mici

Ziare.

com

De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de furtuni, care a intrat in vigoare joi la ora 10:00 si expira vineri la ora 03:00 In plus, si temperaturile scad usor fata de ultimele zile.vor continua ploile in intreaga tara. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 26 grade in Moldova, 24 in Maramures, 24 in Crisana, 24 in Transilvania, 24 in Banat, 25 in Oltenia, 26 in Muntenia si 27 grade in Dobrogea.Nu va scapa de ploi nici Capitala, unde se anunta 26 de grade ziua si 16 noaptea.21 grade22 grade24 grade18 grade21 grade22 grade24 grade21 grade23 grade27 grade21 grade25 grade21 grade22 grade23 grade26 grade.23 gradeSi in prima zi a lunii iunie se anunta ploi. Astfel,vor fi maxime de 27 grade in Moldova, 25 in Maramures, 26 in Crisana, 26 in Transilvania, 24 in Banat, 23 in Oltenia, 28 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.Sambata va ploua in Capitala si temperatura scade pana la 24 de grade ziua, in timp ce noaptea vor fi 16 grade.21 grade22 grade24 grade19 grade21 grade21 grade22 grade22 grade23 grade27 grade21 grade23 grade21 grade24 grade23 grade24 grade.21 gradeNici pentrunu sunt vestile prea bune, aversele continuand in multe zone din teritoriu.Duminica nu se anunta averse in Capitala, iar temperatura creste pana la 26 de grade. Noaptea vor fi 17 grade.23 grade24 grade26 grade23 grade24 grade25 grade24 grade23 grade27 grade30 grade24 grade26 grade24 grade26 grade24 grade26 grade.25 gradeIata cum va fi vremea pana pe 2 iunie A.G.