Meteo: Weekend cu soare si maxime peste 20 de grade

Ziare.

com

vor fi averse doar prin vestul tarii. Se anunta maxime de 13 grade in Moldova, 13 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 16 in Banat, 13 in Oltenia, 15 in Muntenia si 10 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi nori si 14 grade.11 grade12 grade13 grade9 grade8 grade11 grade9 grade13 grade11 grade13 grade13 grade10 grade13 grade11 grade10 grade16 grade12 grade, vremea va fi chiar frumoasa. Meteorologii anunta maxime de 17 grade in Moldova, 19 in Maramures, 21 in Crisana, 20 in Transilvania, 21 in Banat, 18 in Oltenia, 19 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 16 grade.17 grade18 grade17 grade14 grade16 grade17 grade16 grade18 grade15 grade16 grade17 grade16 grade17 grade16 grade14 grade19 grade18 grade