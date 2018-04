Meteo: Weekend cu temperaturi demne de inceputul verii

Ziare.

com

Dese incalzeste din nou in. Vor fi 21 grade in timpul zilei si 10 noaptea.19 grade16 grade24 grade21 grade22 grade21 grade21 grade23 grade22 grade22 grade22 grade22 grade21 grade23 grade21 gradetemperaturile ne vor lasa impresia ca vara s-a instalat deja in unele zone. Invor fi 26 de grade.Iata ce temperaturi se vor inregistra, duminica, si in alte mari orase:22 grade22 grade21 grade22 grade23 grade26 grade23 grade22 grade25 grade24 grade26 grade25 grade26 grade27 grade26 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 29 aprilie A.G.