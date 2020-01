Ziare.

Pentru ziua de, meteorologii anunta maxime de 5 grade in Moldova, 10 in Maramures, 6 in Crisana, 7 in Transilvania, 5 in Banat, 6 in Oltenia, 7 in Muntenia si 5 grade in Dobrogea.In Bucuresti, mercurul in termometre urca abia pana la 3 grade.7 grade2 grade6 grade3 grade6 grade2 grade3 grade3 grade3 grade3 grade2 grade3 grade4 grade3 grade4 grade4 grade2 gradePentru, se anunta temperaturi asemanatoare. Vor fi maxime de 5 grade in Moldova, 5 in Maramures, 5 in Crisana, 5 in Transilvania, 4 in Banat, 4 in Oltenia, 6 in Muntenia si 5 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vor fi 3 grade.3 grade1 grad6 grade0 grade3 grade1 grad3 grade1 grad3 grade3 grade0 grade3 grade2 grade3 grade4 grade4 grade-1 gradA.G.