Meteo: Weekend cu tunete si fulgere, inclusiv in Bucuresti

Dupa o zi in care ne-am bucurat de soare, pentruinvestile nu mai sunt asa bune. Temperatura o sa scada cu patru grade si se anunta ploi. Se vor inregistra 24 de grade ziua si 13 grade noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, sambata, si in alte mari orase:18 grade19 grade20 grade19 grade19 grade22 grade20 grade23 grade25 grade23 grade24 grade23 grade24 grade24 grade24 gradeSi duminica vor fi averse in Capitala, dar se incalzeste putin. Mercurul din termometre va indica 25 de grade ziua si 13 grade noaptea.21 grade22 grade18 grade22 grade22 grade23 grade22 grade21 grade25 grade24 grade23 grade25 grade25 grade26 grade25 gradeIata cum va fi vremea pana pe 27 mai A.G.