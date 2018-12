Meteo: Weekend cu viscol si vreme rea

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de precipitatii mixte, depuneri de polei si intensificari ale vantului la munte, indeosebi la altitudini sub 1.500 m; polei in zonele joase de relief din jumatatea de nord a tarii. Aceasta intra in vigoare sambata la ora 05:00 si expira duminica la ora 18:00.Exista si o atentionare de tip cod galben de viscol si ninsori valabila de sambata de la ora 05:00 pana duminica la 18:00.se anunta maxime de 7 grade in Moldova, 5 in Maramures, 7 in Crisana, 7 in Transilvania, 10 in Banat, 9 in Oltenia, 10 Muntenia si 7 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi maximum 3 grade ziua si 2 noaptea.7 grade5 grade6 grade4 grade4 grade6 grade4 grade6 grade4 grade2 grade3 grade4 grade3 grade4 grade7 grade3 grade.se va incalzi in mare parte din tara. 7 grade in Moldova, 4 in Maramures, 7 in Crisana, 6 in Transilvania, 9 in Banat, 10 in Oltenia, 10 Muntenia si 9 grade in DobrogeaIn Bucuresti vor fi 7 grade ziua si 0 grade noaptea.5 grade5 grade7 grade3 grade3 grade6 grade4 grade5 grade3 grade5 grade5 grade8 grade4 grade7 grade9 grade6 grade.A.G.