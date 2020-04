Meteo: Weekend cu vreme frumoasa, dar si nori pe alocuri

Ziare.

com

, mercurul din termometre va indica 18 grade in Moldova, 19 in Maramures, 23 in Crisana, 19 in Transilvania, 21 in Banat, 22 in Oltenia, 22 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.Pe cat de insorita este ziua, insa, pe atat de rece va fi noaptea. In nordul si centrul tarii minima noptii va scadea chiar si sub pragul inghetului, pana la -2 grade Celsius.In Bucuresti, sambata, se vor inregistra maxim 19 grade.17 grade18 grade13 grade15 grade18 grade18 grade19 grade18 grade17 grade18 grade19 grade18 grade20 grade20 grade20 grade20 grade18 gradePentruse anunta temperaturi in crestere. Vor fi maxime de 21 de grade in Moldova, 20 in Maramures, 21 in Crisana, 22 in Transilvania, 22 in Banat, 22 in Oltenia, 22 in Muntenia si 19 grade in Dobrogea.In Bucuresti, duminica, se vor inregistra 20 grade.18 grade21 grade13 grade18 grade19 grade20 grade19 grade19 grade19 grade19 grade21 grade20 grade22 grade20 grade20 grade21 grade20 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 19 aprilie A.G.