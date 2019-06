Meteo: Weekend frumos de vara

Ziare.

com

Astfel, vineri se anunta maxime de 33 de grade in Moldova si Maramures, 35 in Crisana, 34 in Transilvania, 35 in Banat si Oltenia, 34 in Muntenia si in Dobrogea.In Capitala, vineri, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica o temperatura maxima de 34 grade. Noaptea vor fi 19 grade Celsius.29 grade33 grade29 grade29 grade31 grade31 grade29 grade30 grade31 grade33 grade32 grade31 grade33 grade32 grade33 grade32 grade31 gradeSambata vor fi maxime de 34 de grade in Moldova si Maramures, 36 in Crisana, 35 in Transilvania, 36 in Banat, 35 in Oltenia, 33 in Muntenia si 31 in Dobrogea.In Bucuresti vremea se mentine constanta: cerul va fi variabil, iar temperatura maxima va fi de 33 de grade Celsius, in timp ce noaptea se vor inregistra 20 de grade.28 grade33 grade28 grade30 grade31 grade31 grade31 grade29 grade31 grade32 grade33 grade31 grade33 grade32 grade32 grade31 grade31 gradeDuminica, in Bucuresti, vor fi 34 de grade Celsius, iar noaptea 19 grade.27 grade32 grade29 grade29 grade31 grade31 grade29 grade29 grade31 grade33 grade31 grade30 grade32 grade31 grade31 grade31 grade31 grade