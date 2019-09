Meteo: Weekend numai bun de plimbare in aer liber

Ziare.

com

vor fi ceva ploi prin Moldova, Transilvania si Maramures. Sunt prognozate maxime de 28 grade in Moldova, 25 in Maramures, 27 in Crisana, 28 in Transilvania, 29 in Banat, 32 in Oltenia, 32 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala vor fi 30 de grade si se anunta vreme foarte frumoasa.23 grade25 grade27 grade19 grade24 grade26 grade29 grade26 grade23 grade29 grade27 grade28 grade28 grade31 grade31 grade31 grade27 grade, nu se mai anunta ploi. Mercurul din termometre va ajunge la maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 26 in Crisana, 25 in Transilvania, 28 in Banat, 30 in Oltenia, 29 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.In Capitala, vom ajunge la 26 de grade.22 grade24 grade22 grade22 grade23 grade24 grade25 grade25 grade23 grade25 grade25 grade25 grade26 grade27 grade28 grade27 grade25 gradeIata cum va fi vremea pana pe 22 septembrie Citeste si prognoza meteo pentru septembrie A.G.