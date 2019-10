Meteo: Weekend placut de toamna

Ziare.

com

Vineri se anunta maxime de 21 grade in Moldova, 25 in Maramures, 27 in Crisana, 26 in Transilvania, 27 in Banat, 24 in Oltenia, 25 in Muntenia si 20 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, cerul va fi temporar noros si iarasi ne vom confrunta cu ceata matinala. Temperatura maxima ajunge la 20 de grade Celsius.22 grade25 grade18 grade17 grade24 grade24 grade22 grade23 grade17 grade17 grade26 grade19 grade26 grade23 grade23 grade23 grade23 gradeMercurul din termometre va ajunge sambata la maxime de 23 grade in Moldova, 24 in Maramures, 25 in Crisana, 25 in Transilvania, 26 in Banat, 26 in Oltenia, 25 in Muntenia si 21 grade in Dobrogea.In Capitala, sambata, termometrele vor indica o temperatura maxima de 24 de grade Celsius, insa iar va fi si ceata.21 grade23 grade18 grade18 grade22 grade22 grade21 grade22 grade16 grade18 grade23 grade20 grade24 grade22 grade23 grade22 grade22 gradeUltima zi a saptamanii vine cu temperaturi maxime de 25 de grade Celsius in Capitala.20 grade23 grade18 grade19 grade21 grade21 grade22 grade22 grade18 grade18 grade23 grade21 grade23 grade22 grade23 grade22 grade20 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 3 noiembrie