Meteo: Weekend placut de toamna linistita si cu soare

Vineri, ploile isi vor face aparitia doar prin Moldova. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 29 in Maramures, 29 in Crisana, 29 in Transilvania, 29 in Banat, 31 in Oltenia, 31 in Muntenia si 30 grade in Dobrogea.In Bucuresti, vineri, vor fi 32 de grade Celsius, iar in timpul noptii se vor inregistra 15 grade.25 grade28 grade26 grade27 grade27 grade28 grade29 grade28 grade28 grade31 grade28 grade29 grade28 grade30 grade30 grade31 grade28 gradeSambata nu se anunta ploi. Vor fi maxime de 28 grade in Moldova, 24 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 28 in Banat, 31 in Oltenia, 30 in Muntenia si 29 grade in Dobrogea.In Capitala vremea va fi frumoasa, sambata, cu o temperatura maxima de 31 de grade. Pe timpul noptii vor fi 16 grade.24 grade26 grade27 grade22 grade25 grade26 grade29 grade24 grade24 grade29 grade27 grade29 grade28 grade31 grade30 grade31 grade27 gradeDuminica, in Capitala, se anunta o temperatura maxima de 27 de grade, in timp ce noaptea vor fi 20 de grade. Cerul va fi mai mult senin.24 grade24 grade23 grade22 grade22 grade24 grade25 grade24 grade24 grade26 grade25 grade25 grade26 grade27 grade27 grade27 grade26 gradeIata cum va fi vremea pana pe 22 septembrie Citeste si prognoza meteo pentru septembrie