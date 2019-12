Meteo: Weekend ploios

Ziare.

Pentruse anunta averse in aproape toate regiunile. Vor fi maxime de 12 grade in Moldova, 13 in Maramures, 14 in Crisana, 13 in Transilvania, 15 in Banat, 10 in Oltenia, 15 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea.In Capitala, vor fi maximum 12 grade si nori.12 grade14 grade14 grade11 grade11 grade10 grade12 grade13 grade9 grade12 grade15 grade13 grade16 grade11 grade9 grade13 grade11 grade, intreaga tara va fi cuprinsa de averse, insa temperaturile incep sa creasca. Mercurul din termometre va ajunge la 13 grade in Moldova, 13 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 17 in Banat, 15 in Oltenia, 18 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.In Bucuresti, se anunta 16 grade si averse.13 grade14 grade16 grade13 grade11 grade12 grade13 grade13 grade14 grade14 grade14 grade14 grade14 grade14 grade11 grade19 grade13 gradeA.G.