Meteo: Weekend ploios, iar de duminica se racoreste

Sambata ploua in aproape toata tara, mai putin in sud-est, Muntenia si Dobrogea mai exact.Temperaturile maxime inregistrate in regiunile tarii sunt: 32 in Muntenia si Oltenia, 30 in Banat, 29 in Dobrogea si Transilvania, 28 Crisana si Moldova, iar 27 de grade in Maramures.In Capitala, sambata, cerul va fi variabil, insa termometrele vor indica o temperatura maxima de 30 de grade. Pe timpul noptii se vor inregistra 15 grade.24 grade28 grade26 grade25 grade27 grade29 grade27 grade27 grade29 grade29 grade29 grade28 grade31 grade31 grade31 grade.Duminica, ploile fac schimb de teritorii: Va ploua in Dobrogea si Muntenia, iar in restul tarii va fi vreme frumoasa, insa temperaturile mai scad cu cateva grade.Valorile termice maxime inregistrate in regiunile tarii sunt: 30 Oltenia, 28 Muntenia si Banat, 27 Dobrogea, 26 in Moldova, Transilvania, Crisana si doar 24 in Maramures.In Bucuresti se raceste usor. Temperatura maxima ajunge la 25 de grade si va ploua slab, cerul fiind noros. In timpul noptii se vor inregistra 18 grade.21 grade27 grade20 grade23 grade24 grade26 grade24 grade22 grade26 grade26 grade24 grade27 grade29 grade29 grade27 grade.