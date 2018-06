Meteo: Weekend racoros si furtunos, de parca n-am intra in luna lui Cuptor

Ziare.

com

Meteorologii au emis, vineri, patru avertizari noi de tip cod galben si portocaliu valabile pentru urmatoarele zile, inclusiv duminica . De vineri de la 11:30, a intrat in vigoare un cod galben de ploi care va expira sambata, la 06:00, si care afecteaza cea mai mare parte a Moldovei, Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, nordul Munteniei si zona montana si deluroasa a Olteniei.Tot de vineri de la ora 15:00 pana sambata la ora 06:00 va fi in vigoare un cod portocaliu de ploi pentru jumatatea de nord a Moldovei, zona Carpatilor Orientali, local in Maramures si in sud-estul Transilvaniei.O alta avertizare de tip cod galben de ploi intra in vigoare sambata, la ora 06:00, si expira duminica, la ora 06:00. Aceasta vizeaza cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Maramuresului, precum si in jumatatea de nord a Munteniei si zona montana a Olteniei.Cea de-a patra avertizare de tip cod portocaliu de ploi abundente intra in vigoare, sambata, la ora 06:00 si expira, sambata, la ora 23:00. Aceasta este valabila pentru Moldova si zona Carpatilor Orientali si Meridionali.Inse anunta ploaie sambata. Termometrele vor indica 26 de grade ziua. Noaptea vor fi 16 grade.19 grade26 grade16 grade22 grade21 grade25 grade20 grade20 grade26 grade26 grade25 grade26 grade27 grade28 grade26 gradevremea se raceste in mai multe zone, chiar si in, unde vor fi 23 de grade ziua si 12 noaptea.In Muntenia si Oltenia vor fi maxim 26 de grade duminica, iar in Dobrogea 24. Doar 23 de grade vor fi in Transilvania, Moldova, Crisana si Banat, iar in Maramures termometrele vor indica 20 de grade.18 grade23 grade14 grade18 grade18 grade23 grade19 grade19 grade24 grade21 grade21 grade21 grade24 grade24 grade24 gradeVezi cum va fi vremea pana pe 8 iulie , dar si prognoza pentru aceasta vara care se anunta fierbinte , desi deocamdata nu pare.A.G.