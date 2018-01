Meteo: Weekendul aduce ger si vreme urata in toata tara

Ziare.

com

Astfel, incepand din noaptea de vineri spre sambata, vantul incepe se sufle cu putere mai intai in sud si la munte, apoi in toata tara. Se va ajunge chiar la rafale de 60-70 km/h, pe litoral si in Sudul Banatului.vantul va continua sa bata cu putere si vor cadea precipitatii in aproape toata tara. In centru, nord si izolat in sud va cadea o ninsoare slaba. Si lavom vedea cativa fulgi. Temperatura maxima va fi de 1 grad Celsius.0 grade0 grade1 grad2 grade1 grad1 grad1 grad4 grade4 grade0 gradeintensificari temporare ale vantului se vor semnala in Dobrogea, mai ales in zona litoralului, sudul Banatului si local in Muntenia. Lacerul va fi partial noros. Temperatura maxima va fi de -1 grad.- 4 grade- 4 grade-2 grade-1 grad-2 grade0 grade- 1 grad2 grade3 grade-1 gradcerul va mai fi doar partial noros in cele mai multe regiuni. Exceptie vor face doar zonele din sud, unde ar mai putea cadea precipitatii. Va fi frig, in toata Romania. Lamaxima va fi de -2 grade Celsius.-3 grade-3 grade-2 grade-2 grad- 1 grad0 grade-2 grade1 grad2 grade-2 gradeDe marti temperaturile vor mai creste putin, potrivit prognozei ANM.