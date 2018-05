Meteo:Weekendul incepe cu mult soare, dar se incheie cu furtuni

Ziare.

com

La munte chiar de sambata se va strica vremea si vor fi furtuni cu descarcari electrice. In vestul tarii si vineri la amiaza se anunta furtuni.inva fi tot cald. Vor fi maxim 29 grade ziua si 13 noaptea.27 grade21 grade28 grade29 grade30 grade28 grade29 grade31 grade31 grade30 grade29 grade31 grade30 grade31 grade29 gradeinva fi mai cald cu doua grade. Mercurul din termometre va ajunge la 31 de grade ziua si 17 noaptea.Iata ce temperaturi se vor inregistra, sambata, si in alte mari orase:27 grade23 grade27 grade27 grade29 grade29 grade28 grade31 grade31 grade29 grade30 grade29 grade31 grade31 grade30 gradeDesi in Capitala se racoreste. Vor fi 29 de grade si se anunta furtuni cu descarcari electrice, asa ca nu uitati umbrelele acasa.23 grade24 grade21 grade24 grade25 grade27 grade24 grade26 grade29 grade27 grade28 grade28 grade29 grade29 grade29 gradeIata cum va fi vremea pana pe 13 mai A.G.