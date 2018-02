Meteo: Weekendul incepe cu pana la 18 grade in termometre. Unde ninge duminica

Ziare.

Vineri, intemperaturile vor fi ridicate, desi soarele se va ascunde sub nori, maxima ajungand si la 13 grade Celsius.Intemperaturile vor ajunge la 10 grade Celsius, insa cerul va fi innorat.Insiva ploua moderat, dar vremea va fi totusi calda, cu temperaturi ce vor depasi 10 grade.Insi, cerul va fi variabil, si aici cu temperaturi ridicate.In, vremea va fi extrem de frumoasa, perfecta pentru sfarsitul de saptamana, temperatura maxima inregistrata fiind 14 grade Celsius, iar minima indicand -1 grad Celsius.: 9 grade Celsius: 7 grade Celsius: 9 grade Celsius: 12 grade Celsius: 10 grade Celsius: 12 grade Celsius: 10 grade Celsius: 8 grade Celsius: 12 grade Celsiussunt anuntate ploi in toate regiunile tarii, mai putin in, unde cerul va fi variabil, iar temperatura maxima inregistrata va fi de 17 grade Celsius.Inse vor inregistra 11 grade Celsius, iar insi13 grade Celsius.Invor fi inregistrate 14 grade, iar inmaxim 16.Cel mai cald va fi in, unde termometrele vor arata chiar si 18 grade Celsius la amiaza.Inva fi cald,, iar minima la 2 grade Celsius.: 10 grade Celsius: 10 grade Celsius: 11 grade Celsius: 16 grade Celsius: 13 grade Celsius: 13 grade Celsius: 11 grade Celsius: 10 grade Celsius: 12 grade CelsiusUltima zi de weekend vine cu cer variabil in sudul tarii si ceva ninsori in vest, temperaturile scazand in toata tara.Inva ploua moderat, temperatura maxima ajungand la 8 grade Celsius.Inva ninge slab, unde maxima va fi de 4 grade Celsius.Insiva ninge de asemenea, iar cerul va fi variabil sau partial noros, in ambele regiuni temperaturile maxime inregistrate ajungand la 6 - 7 grade Celsius.Inse vor inregistra lapovita si averse de lapovita, insa temperatura maxima sare de 5 grade Celsius.Insi, soarele se va ascunde sub nori, insa maximele vor depasi 10 grade Celsius in aceste regiuni.Vremea se raceste, iar acest lucru se va resimti si in, unde vor fi doar 9 grade Celsius, spre deosebire de celelalte zile din weekend. Totusi, va fi cald pentru aceasta perioada a anului.: 6 grade Celsius: 7 grade Celsius: 9 grade Celsius: 11 grade Celsius: 8 grade Celsius: 7 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius