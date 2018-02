Meteo: Weekendul incepe cu vreme calda, dar se termina cu ninsori

Ziare.

com

, doar in Sulina se inregistraza ceata, iar cerul va fi temporar noros, la fel ca in Sibiu.In sudul tarii, vremea va fi calda pentru aceasta perioada a anului, temperaturile ajungand si la 10 grade.In, cerul va fi variabil, temperatura maxima fiind de 9 grade, iar minima de 0 grade.: 4 grade Celsius: 4 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 9 grade Celsius: 9 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 7 grade Celsius: 8 grade Celsius.Din pacate,se intorc precipitatiile. In Botosani, Iasi, Cluj-Napoca si Sibiu va ninge slab, iar cerul va fi mai mult noros. In Ramnicu-Valcea, precipitatiile vor fi mixte, iar in restul tarii va ploua slab.In, duminica, cerul va fi mai mult noros si va ploua slab. Temperatura maxima va fi de 5 grade Celsius.: 1 grade Celsius: 2 grade Celsius: 5 grade Celsius: 6 grade Celsius: 5 grade Celsius: 5 grade Celsius: 4 grade Celsius: 3 grade Celsius: 4 grade Celsius: 6 grade Celsius.Vezi prognoza meteo pana pe 25 februarie