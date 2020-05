Meteo: Weekendul vine cu zile frumoase, iar inceputul saptamanii cu 31 de grade

Ziare.

"Ne asteptam ca vremea sa se incalzeasca in urmatoarele zile. Pornim cu vreme destul de rece, racoroasa si", au declarat reprezentantii ANM pentruAstfel, la inceputul saptamanii urmatoare, vor fi temperaturi cu 6-7 grade mai mari fata de normalul acestei perioade. Normal in aceasta perioada maximele ar trebui sa fie cuprinse intre 18 si 24 de grade, dar vor fi intre 24 si 31 de grade."Dar este de scurta durata. Temperaturi de peste 30 de grade in luna mai sunt frecvente, nu este o noutate si e de scurta durata. Miercuri temperaturile vor reveni la normal in toata tara", au adaugat reprezentantii ANM.maximele vor ajunge la 24 de grade in Moldova, unde se anunta averse. Se vor mai inregistra 25 de grade in Crisana si Muntenia, 22 in Maramures, 24 in Transilvania si Dobrogea, 26 in Banat si Oltenia.In Bucuresti, sambata, maximele vor ajunge la 24 de grade.19 grade24 grade19 grade19 grade21 grade22 grade24 grade22 grade20 grade23 grade25 grade23 grade25 grade25 grade26 grade24 grade21 gradese mai anunta averse in Transilvania, unde vor fi 26 de grade. Maximele vor mai ajunge la 26 grade in Moldova, 24 in Maramures, 27 in Crisana, 28 in Oltenia, Banat si Muntenia si 25 in Dobrogea.In Capitala se anunta 27 de grade.21 grade27 grade20 grade23 grade23 grade23 grade26 grade24 grade24 grade25 grade28 grade26 grade28 grade28 grade27 grade28 grade23 gradeA.G.