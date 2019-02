Meteo: Zile calde, dar cu ceata

Ziare.

com

Vor fi precipitatii in Crisana si Banat duminica.In Capitala, duminica, cerul va fi temporar noros si va fi ceata. Mercurul din termometre urca pana la o maxima de 13 grade, iar pe parcursul noptii se vor inregistra 2 grade.12 grade17 grade11 grade7 grade10 grade12 grade13 grade11 grade7 grade13 grade14 grade12 grade14 grade12 grade9 grade16 grade.Luni, se vor semnala precipitatii in Maramures, Crisana, Transilvania si Banat.Luni, in Capitala, cerul va fi mai mult noros si va fi si ceata. Temperatura maxima va fi de 10 grade, iar minima de 4 grade.12 grade7 grade11 grade8 grade8 grade11 grade16 grade12 grade7 grade14 grade6 grade14 grade7 grade13 grade12 grade13 grade.