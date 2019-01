Meteorolog: Temperaturile vor ajunge chiar si la 14 grade Celsius. Cand va disparea poleiul din Bucuresti

Ziare.

com

"Temperaturile cresc in urmatoarea perioda, mai ales in partea sud-estica a tarii, indeosebi in Dobrogea, unde vom avea temperaturi si de 14 grade Celsius, in zilele de marti si miercuri, deci temperaturi cu 10 grade mai mari fata de normal. In rest, cresc temperaturile, dar nu asa de spectaculos ca in Dobrogea. In Bucuresti, luni vor fi cam 3-5 grade, marti 5-7 grade, iar miercuri 7-9 grade", a declarat, pentru Mediafax, Mihai Hustiu, meteorolog de serviciu in cadrul Admnistratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ).Potrivit reprezentantului ANM, de marti vor fi din nou precipitatii in toate zonele sarii, insa poleiul se va depune doar izolat."Momentan nu mai asteptam precipitatii, avem o ameliorare in acest sens, pana luni seara, unde vor fi ploi, dar pe partea vestica a tarii. Si izolat ar putea sa apara din nou poleiul, dar nu depuneri semnificative ca pana acum. De marti vor fi precipitaii in toate zonele tarii si ninsori la munte, la peste 1.400 de metri, si izolat ar mai putea sa apara poleiul, dar nu la intensitatea celui de acum", mai spune Mihai Hustiu.Duminica noapte, in Bucuresti, vor fi temperaturi negative, de minus 4 grade.