Meteorologii avertizeaza ca Romania va fi lovita de un ciclon stationar

Ziare.

com

Cea mai afectata regiune va fi Dobrogea, unde sunt asteptate ploi puternice in intervale scurte de timp, potrivit Adevarul "S-a instalat un ciclon la Marea Neagra, o zona ciclonica care afecteaza tot sud-estul Europei. Se manifesta prin averse cu caracter torential, vant puternic, conditii de grindina. Este o linie de instabilitate care aduce fenomene mai violente decat in mod normal, cantitati importante de apa in intervale scurte.Este un ciclon stationar, fenomenele vor afecta sud-estul Romaniei si zona Dobrogei, dar fenomene de instabilitate vor ramane pana la sfarstitul lunii", a explicat meteorologul Alina Serban.In acest context, amintim ca meteorologii au emis, luni dupa amiaza, o noua avertizare de tip cod galben de ploi valabila pentru urmatoarele zile.Aceasta a intrat in vigoare, luni, la ora 21:00, fiind valabila pana miercuri la ora 09:00, conform Administratiei Nationale de Meteorologie.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in nordul Moldovei, local in Transilvania si Oltenia, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, precum si in zona Muntilor Banatului.