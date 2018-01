Ne asteapta o primavara ploioasa, cu risc de inundatii

Inceputul de primavara va fi racoros

Meteorologii au postat pe siteul ANM mai multe estimari cu privire la evolutia vremii pana in luna aprilie. Potrivit sprecialistilor, in martie cantitatea medie de precipitatii ajunge in tara noastra la circa 38,3 litri pe metrul patrat. Or, sustin meteorologii, in martie 2018 "precipitatiile totale lunare vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii".Si in aprilie - luna in care cantitatea medie de precipitatii inregistrata in Romania este de 51,3 litri pe metrul patrat - va ploua mai mult decat de obicei.Estimarile au fost sustinute chiar de directorul ANM Elena Mateescu. Aceasta a declarat pentru Romania TV ca "tendinta cantitatilor excedentare de precipitatii se va extinde in toata tara in cursul lunii martie (...) Putem sa avem anumite probleme de natura hidrologica, pe secvente scurte de timp si la nivel local, cum de altfel se intampla in mod obisnuit in Romania, intr-o luna martie foarte capricioasa".Sursa citata a precizat ca tendinta se va mentine si in aprilie, concluzionand ca "primele doua luni ale primaverii vor fi bogate in precipitatii".In sud si sud-est temperaturile lunii martie vor fi mai mari decat cele obisnuite, informeaza ANM. In restul teritoriului, temperaturile vor fi relativ normale pentru perioada. Meteorologii apreciaza ca temperatura medie in luna martie, in functie de media multianuala, este in tara noastra de 3,5 grade Celsius.Aprilie va fi o luna rece in aproape toata tara, cu exceptia sudului, a sud-estului si a unor regiuni din vestul tarii. Temperatura medie multianuala pentru luna aprilie este de 9,3 grade Celsius, informeaza ANM.