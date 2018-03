Ne asteapta o saptamana intreaga de ger si de zapada. Cand revine primavara - prognoza meteo pe 2 saptamani

Ziare.

Va ninge in toata tara, temperaturile vor fi scazute, iar pe alocuri se va depune polei, pana pe 23 martie.Amintim ca ANM a emis cod galben de ninsori si vant in jumatate din tara, valabil pana marti, la ora 15:00.Iata cum va evolua vremea in fiecare regiune a tarii.Pana vineri, 23 martie, temperaturile vor scadea si va fi extrem de rece, media fiind de 1 - 3 grade Celsius in timpul zilei si -5 pe timpul noptii. In intervalul 23 - 27 martie se va incalzi usor, mediile maximelor indicand 10 - 13 grade, valori ce se vor mentine pana la sfarsitul intervalului de prognoza.Va ninge in primele zile ale intervalului de prognoza.Pana pe 23 martie vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, media maximelor fiind de 1 - 3 grade Celsius, minimele coborand sub 0 grade. Dupa aceasta data se va incalzi, iar pana la finalul intervalului prognozat vor mai fi niste variatii de temperatura. Maximele vor ajunge atunci la 9 - 12 grade C.Va ninge in primele zile ale intervalului de prognoza.Vremea va fi extrem de rece, chiar geroasa in depresiuni, in special in diminetile zilelor de 23, 24, 25 martie: temperaturile vor cobori sub -10 grade. In primul weekend al intervalului prognozat, vremea va cunoaste o usoara incalzire, iar in a doua saptamana temperaturile revin la normalul perioadei.Pana pe 23 martie va ninge in regiune. Dupa 27 martie exista sanse mari de ploaie.Temperaturile scad pana vineri si vremea va fi deosebit de rece, maximele nereusind sa treaca de 2 grade. In interavul 23 - 26 martie se incalzeste, iar maximele ajung la valoarea specifica acestei perioade din an. In a doua saptamana a intervalului de prognoza temperaturile se mentin constante.Va ninge slab in intervalul 19 - 23 martie, iar dupa 27 martie va ploua.19 si 20 martie vor fi extrem de friguroase, media temperaturilor ziua fiind de -4 grade. 21-23 martie va fi din nou mai frig, dar media diurnelor e in crestere si ajunge la 0 grade. In 23 si 24 martie diminetile vor fi geroase, temperaturile vor ajunge si la - 10 grade. In a doua saptamana a intervalului prognozat nu vor fi variatii de temperatura, iar maximele reusesc sa ajunga si la 8 - 11 grade.Va ninge intre 19 si 22 martie, iar dupa 26 sunt sanse mari de ploaie.Vreme rece in prima saptamana, media temperaturilor ziua variind intre 1 si 5 grade, iar minimele intre -4 si 0 grade. In a doua saptamana a intervalului de prognoza se incalzeste, iar temperaturile vor ajunge la normalul perioadei, maximele ajungand la 11 grade.Se asteapta precipitatii mixte intre 19 si 23 martie, iar dupa 26 martie exista sanse mari de ploaie.Pana pe 23 martie, vremea va fi deosebit de rece, media temperaturilor ziua fiind de 1 - 3 grade. Apoi se va incalzi treptat, insa valorile specifice acestei perioade se vor simti abia pe 28 martie. 24 si 25 martie anunta dimineti cu -7 grade Celsius.Precipitatii vor fi inregistrate zilnic pana pe 23 martie, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.Vremea va fi rece in prima saptamana de prognoza, media maximelor fiind de 2 - 4 grade. In a doua saptamana temperaturile vor creste, maximele ajungand in al doilea weekend chiar si la 12 - 13 grade.Precipitatii pot aparea in fiecare zi in aceasta regiune, mai ales in intervalul 19 - 23 martie.Vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada, diurnele si nocturnele se vor situa sub pragul de inghet in mare parte din interval. Cel mai frig va fi pe 23 martie, cand media maximelor va fi de -6 grade, iar cea a minimelor de -12.Va ninge aproape in fiecare zi, sanse ridicate de ninsoare fiind pe 23 si 26 martie.