Ne bucuram putin de soare, dar apoi se raceste si vin ploile - prognoza meteo pe doua saptamani

Pana pe 22 septembrie vremea va fi predominant frumoasa si calda, cu temperaturi in crestere (26 si 29 de grade) . Din 23 septembrie se raceste pana la maxime de 21-24 de grade.Temporar, de pe 22 septembrie vor fi posibile ploi aproape in fiecare zi.In prima saptamana va predomina o vreme frumoasa si calda (intre 25 si 29 de grade) . Din 23 septembrie temperatura va fi in scadere treptata, iar in medie, valorile maxime se vor incadra intre 20 si 23 de grade, in timp ce minimele vor fi intre 8 si 11 grade.Din data de 22 septembrie vor fi posibile ploi aproape in fiecare zi.Vremea se incalzeste pana pe 22 septembrie, cand vor fi de 27 de grade. Apoi, vremea se va raci, iar media regionala a temperaturilor maxime va avea variatii intre 19 si 22 de grade.Probabilitatea pentru ploi temporare va fi mai ridicata intre 22 si 30 septembrie.Vremea se va mentine predominant frumoasa si calda pana pe 21 septembrie, inregistandu-se maxime de 29 de grade. In perioada 22 - 26 septembrie, se racoreste si temperaturile vor fi cuprinse intre 19 si 23 de grade.Probabilitatea de ploaie va fi in crestere incepand cu data de 22 septembrie.Pana in 22 septembrie vremea va fi predominant frumoasa si calda, cu temperaturi cuprinse intre 23 si 27 de grade. Ulterior, vremea se va raci, astfel ca media temperaturilor maxime se va situa intre 19 si 23 de grade, iar a minimelor intre 8 si 10 grade, usor mai ridicata in primele doua dimineti.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere din data de 23 septembrie.In prima saptamana vremea va fi predominant frumoasa, cu temperaturi cuprinse intre 22 si 26 de grade. In cea de a doua saptamana, vremea se va racori treptat; media regionala a temperaturilor maxime va fi de 20....24 de grade.Trecator, in intervalul 23 - 30 septembrie, vor fi ploi aproape in fiecare zi.Pana sambata, 22 septembrie, vremea va fi frumoasa si calda. Temperaturile vor fi tot mai ridicate de la o zi la alta, iar, in medie regionala, maximele se vor incadra intre 25 si 29 de grade. Temperaturile minime vor fi intre 11 si 13 grade.Dupa 22 septembrie, vremea se va raci, iar temperaturile vor fi cuprinse intre 21 si 25 de grade, iar a minimelor intre 9 si 12 grade.Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata intre 23 si 30 septembrie.Pana in 22 septembrie vremea se va mentine frumoasa si calda; valorile diurne vor fi tot mai ridicate de la o zi la alta (intre 24 si 29 de grade) . Ulterior, vremea se va raci; in medie, temperaturile maxime se vor incadra intre 21 si 23 de grade, usor mai mari in primele 2 zile (24...25 de grade).Probabilitatea pentru ploi trecatoare va fi ridicata in perioada 23 - 30 septembrie.Pana in 22 septembrie vremea va fi predominant frumoasa si in incalzire, cu temperaturi cuprinse intre 15 si 18 grade si minime intre 5 si 9 grade. In perioada 23 - 25 septembrie temperatura va fi in scadere, in medie valorile maxime se vor incadra intre 11 si 13 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va ridicata in prima zi de prognoza, precum si in intervalul 22 si 30 septembrie.