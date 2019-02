Ne mai bucuram de vreme frumoasa cateva zile. Ne asteapta un weekend rece - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In Banat vremea va fi calda pana pe 21 februarie, media temperaturilor maxime fiind curprinsa intre 10 si 14 grade. In primul weekend al intervalului prognozat se va raci semnificativ: maximele vor ajunge la 2 - 4 grade.In a doua saptamana termometrele vor indica maxime intre 6 si 8 grade.Precipitatii vor fi in zilele de 21 si 22 februarie, apoi intre 28 februarie si 3 martie.In primele zile ale intervalului prognozat temperaturile se mentin ridicate: 12-13 grade Celsius. Se va raci in weekend, iar media temperaturilor scade la 2-3 grade.In a doua saptamana valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, iar maximele se vor situa, in medie, intre 6 si 8 grade.Vor fi precipitatii slabe in data de 21 februarie, dar local si in ziua de 22 februarie, precum si in perioada 28 februarie - 3 martie.Vremea se mentine calda pana pe 20 februarie, media maximelor ajungand la 9-10 grade. Finalul primei saptamani aduce temperatui scazute, iar media coboara spre minus 1 - 1 grad.In a doua saptamana valorile termice vor fi in general constante si apropiate de cele specifice perioadei, iar maximele vor fi, in medie, de 4...5 gradeVor fi precipitatii in zilele de 22 si 23 februarie, dar si in intervalul 28 februarie - 3 martie.In primele doua zile vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10-11 grade, urmand ca spre mijlocul primei saptamani media sa scada spre valori de 6-7 grade. Racirea continua pana in weekend, iar maximele ajung la 0-2 grade in 23 si 24 februarie.In a doua saptamana se incalzeste, iar maximele trec de 4 grade Celsius.Vor fi precipitatii slabe pe 21 februarie, dar local si in zilele de 21 si 23 februarie, precum si in perioada 27 februarie - 3 martie.In primele 3 zile ale intervalului vremea se mentine calda, cu temperaturi maxime de 10-11 grade, apoi se raceste. Finalul de saptamana aduce valori apropiate de pragul de inghet in zilele de 22, 23 si 24 februarie.In a doua saptamana a intervalului temperaturile cresc, iar maximele vor varia intre 4 si 7 grade Celsius.Vor fi precipitatii slabe pe 21 februarie, dar local si in zilele de 21 si 23 februarie, precum si in intervalul 24 februarie - 3 martie.Vremea va fi calda in intervalul 18-21 februarie, valorile maxime ajungand la 10 grade, apoi se va raci semnificativ, astfel incat media va cobori sub 3 grade in perioada 22-24 februarie. Ulterior se incalzeste, iar mediile vor varia intre 7 si 9 grade.Probabilitate ridicata de precipitatii pe 22 februarie, iar in intervalul 25-27 februarie se anunta precipitatii in fiecare zi.In primele patru zile vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10-12 grade, urmand ca in a doua parte a primei saptamani media sa scada accentuat, spre valori de 0-3 grade in zilele de 23 si 24 februarie.In a doua saptamana, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, cu maxime intre 6 - 9 grade.Vor fi precipitatii slabe in data de 22 februarie, dar, posibil, si in unele zile ale intervalului 25 februarie - 3 martie.In perioada 18-21 februarie vremea va fi calda: media temperaturilor maxime variaza intre 11 si 14 grade. Apoi, se raceste, iar valorile maxime ajung intre 1 - 4 grade in intervalul 22-24 februarie.A doua saptamana anunta vreme ceva mai calda, valorile apropiindu-se de cele specifice perioadei: maximele se vor situa intre 7 si 10 grade.Pe 22 februarie se vor irnegistra precipitatii slabe, dar posibil si in unele zile ale intervalului 26 februarie - 3 martie.In prima saptamana vremea se raceste treptat, iar maximele scad de la 6 grade pe 18 februarie pana la -9 grade in ziua de 22 februarie.In perioada 25 februarie-3 martie, tendinta va fi in general de crestere, cu medii ale temperaturilor maxime intre -4 si -2 gradeIncepand cu 20 februarie, vor fi precipitatii, mai ales ninsori, aproape in fiecare zi, dar cu probabilitate mai ridicata in intervalele 21 - 23 februarie si 26 februarie - 3 martie.