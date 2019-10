Ne paste o iarna grea: Un vortex polar va ajunge in Romania

Ziare.

Informatia este sustinuta de Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), care a explicat cum ne va afecta vortexul polar si cand vor veni ninsorile in tara.Aceasta a mentionat ca luna octombrie 2019 a fost cea mai calduroasa din ultimii 53 de ani, iar drept consecinta temperaturile ridicate vor favoriza aducerea vortexului polar inspre regiunile sudice."Masele de aer cald pot uneori avansa foarte mult spre poli de unde pot sa impinga aerul foarte rece mult inspre regiunile sudice. Aceste oscillatii aduc acel vortex polar de care vorbim cu totii in fiecare iarna. Vorbim despre aerul foarte rece care este favorizat sa avanseze mult inspre regiunile sudice ale continentelor.Este posibil oricand de acum sa avem episoade cu ninsoare, dar episoade care sa nu insemne neaparat venirea si asternerea definitiva a iernii la noi in tara. Mai putem avea si perioade cu vreme buna", a declarat Florinela Georgescu, citata de Antena 1 Conform Digi24 , vortexul polar va aduce in tara noastra ger si viscol, fiind posibil ca fenomenele extreme sa se instaleze inca de la sfarsitul lunii noiembrie."Specialistii americani prevad o iarna grea peste Europa, cumva decalata cu ninsori in ianuarie si februarie, probabil si in martie si aprilie", a afirmat meteorologul Simona Capsuna, conform sursei citate.Vezi cum va fi vremea pana pe 3 noiembrie