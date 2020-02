Noi avertizari de vreme rea in mai multe judete: Vant puternic si ninsori viscolite

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel, prima avertizare de tipintra in vigoareVantul va mai prezenta intensificari in jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si estul Munteniei, cu viteze de 55...60 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, precum si pe litoral peste 70 km/h, spulberand zapada. Va mai ninge slab in extremitatea de sud-est a tarii.Cea de-a doua atentionare de tipintra in vigoareIn intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura vantul va avea intensificari, temporar cu viteze de peste 70 km/h, astfel ninsorile vor fi viscolite, zapada spulberata, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ.A.G.